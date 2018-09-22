Лукашенко назвал переговоры в Сочи тяжелыми, но результативными

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил в субботу в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Основная часть переговоров была один на один с президентом (России Владимиром Путины — ред.). Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", — сказал глава белорусского государства. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.

Накануне в Сочи прошли переговоры белорусского и российского президентов, в которых также приняли участие руководители и члены правительств.