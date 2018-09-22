Как тебе такое, Илон Маск? Создателю Tesla грозит тюрьма

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Комиссия по ценным бумагам и Министерство юстиции США подозревают Илона Маска в манипулировании рынком. Сам он, как выяснилось, страдает бессонницей, подсел на снотворное и курит марихуану "в рекреационных целях". Аналитики говорят о "саморазрушении и безрассудстве" основателя Tesla, и это большая проблема для компании. О шансах инновационного предпринимателя угодить в тюремную камеру или на больничную койку — в материале РИА Новости.

В минувшую среду компания Tesla официально сообщила, что Министерство юстиции проводит расследование, связанное с твитом Илона Маска от 7 августа, где предприниматель сообщил о планах произвести выкуп акций компании с биржи по цене 420 долларов при рыночной цене на тот момент в 350 долларов. Это подтолкнуло бумаги Tesla вверх на одиннадцать процентов, почти до исторического максимума.

Несколько дней акционеры и инвесторы пытались понять, не был ли твит очередной шуткой эксцентричного миллиардера. Напомним, 1 апреля Маск предупредил всех в твиттере о своем скором банкротстве, повергнув в шок биржевых трейдеров. Оказывается, это была первоапрельская шутка.

Ясность по поводу выкупа акций Tesla с биржи возникла в середине августа, когда Маск проинформировал, что деньги на это готов предоставить Суверенный фонд Саудовской Аравии.

"Суверенный фонд Саудовской Аравии несколько раз вступал в переговоры со мной о превращении Tesla в частную компанию, — объяснил он. — Они встретились со мной в начале 2017-го и объяснили, что заинтересованы в этом, поскольку хотят ослабить зависимость экономики от нефтяных доходов. В течение следующего года саудиты неоднократно подтверждали интерес и уточняли свои намерения. Очевидно, капитала Суверенного фонда Саудовской Аравии более чем достаточно, чтобы осуществить такую сделку".

После очередной встречи, состоявшейся 31 июля, Маск принял решение согласиться на сделку.

Важный момент: когда 2 августа Маск известил об этом совет директоров, те порекомендовали ему сообщить о своих планах крупнейшим акционерам Tesla.

Однако он посчитал нужным сделать публичное заявление в твиттере. И это сильно способствовало росту котировок акций.

В итоге Илон Маск отказался от сделки с Суверенным фондом Саудовской Аравии, сославшись на просьбу инвесторов, что не добавило ему доверия биржевых трейдеров и надзорных органов.

Из всех орудий

Расследование Министерства юстиции — уже третий шанс для Маска угодить на скамью подсудимых. Ранее его августовским твитом заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам (SEC). Ведомство инициировало гражданское расследование с целью проверить, соответствовало ли это заявление действительности или было сделано для манипуляции рынком.

Кроме того, в середине августа на Илона Маска подал в суд глава компании Citron Research Эндрю Лефт. Он активно играл на понижение акций Tesla и, когда после твита Маска котировки взлетели, понес убытки в несколько миллионов долларов.

Лефт уверен, что глава Tesla специально хотел навредить трейдерам. Основания для таких обвинений есть.

Маск неоднократно нелестно отзывался о биржевых спекулянтах, называя их "придурками, которые желают нашей смерти", и заявляя, что "игроки на понижение придумывают и распространяют негативные слухи о компании ради собственной выгоды".

Теперь трейдеры увидели хорошую возможность для мести и собираются ею воспользоваться.

Под кайфом

Новые расследования могут нанести сильный удар не только по акциям и облигациям производителя электрокаров, но и по психике Илона Маска, и так находящейся не в лучшем состоянии.

В середине августа глава Tesla в интервью The New York Times рассказал о проблемах со здоровьем из-за работы по 120 часов в неделю. В отпуске он не был с 2001 года.

"Сейчас самый трудный и болезненный период во всей моей карьере, — признался Маск. — Временами я провожу на заводе три или четыре дня подряд. Даже на улицу не выхожу".

Свой день рождения 28 июня и ночь после него он провел в офисе, пытаясь достичь целевых показателей по выпуску электромобиля Model 3, и чуть не опоздал на свадьбу брата в Каталонии, куда полетел прямо с завода.

По его словам, усталость отразилась на здоровье, и он вынужден принимать снотворное Ambien, чтобы справиться с бессонницей. "Иначе не засну", — констатировал Маск.

Однако некоторые члены совета директоров Tesla считают Ambien главной причиной неадекватных твитов, которые Маск периодически публикует по ночам.

Так, в июле он в одном из твитов назвал педофилом дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде. Чуть раньше сообщил о намерении запустить сервис Pravda для оценки деятельности СМИ, а в мае после спора с Уорреном Баффеттом заявил о желании открыть кондитерскую фабрику.

Саморазрушение и безрассудство

По сведениям топ-менеджеров Tesla, для снятия стресса Маск иногда употребляет "психоактивные вещества". Подтверждением тому стало интервью 7 сентября ведущему комедийного интернет-шоу Джо Рогану, во время которого Маск закурил сигарету с марихуаной (легальную в Калифорнии, где находится студия Рогана).

При этом основатель Tesla подчеркнул, что курит марихуану "очень редко, практически никогда, потому что она производит эффект, обратный эффекту от кофе".

Работая по семнадцать часов в сутки на стимуляторах и наркотиках, Маск смог выполнить свое обещание и довести производство бюджетных автомобилей Model 3 до пяти тысяч штук в неделю. Однако теперь возникла новая проблема — компании не удается доставить автомобили заказчикам вовремя.

"Простите, — написал на прошлой неделе Маск одной из заказчиц, пожаловавшейся, что доставка ее автомобиля отложена на неопределенный срок, — от производственного ада мы перешли к логистическому аду с поставкой".

Предприниматель тут же отметил, что "с этой проблемой справиться гораздо легче". Тем не менее ему по-прежнему приходится работать на износ.

Газета New York Times недавно сообщила, что совет директоров Tesla ищет кандидата на пост "второго человека" в компании. Издание уточняет, что поиск активизировался из-за августовских твитов Маска и его интервью Джо Рогану.

Все больше экспертов сходятся во мнении, что Tesla скоро вообще придется сменить руководителя, — для пользы самого же Маска. "Он на пути саморазрушения", — уверен аналитик инвестиционной компании Jefferies Филипп Ушуа.

Профессор менеджмента Йельского университета Джеффри Сонненфельд тоже так считает: в интервью телеканалу CNBC он сказал, что Маск "демонстрирует признаки саморазрушения и безрассудства".

Вопрос об отставке Маска поднимали в июне, но тогда акционеры не пошли на крайние меры. Сейчас все может быть иначе.

Куда приведет расследование

Расследование Министерства юстиции США направлено на выявление всех возможных нарушений, то есть августовским твитом Маска и рыночной манипуляцией дело не ограничится.

"Такие расследования публичных компаний, как правило, открывают ящик Пандоры: проверят все нити, куда бы они ни направлялись", — объяснил агентству Bloomberg бывший прокурор Минюста Пол Пеллетье.

По мнению экспертов, представители Минюста проанализируют все внутренние документы и электронные письма компании в поисках признаков преступлений. Особое внимание уделят производственным обещаниям Tesla, которые никогда не выполняются.

Еще один вопрос, непременно заинтересующий следователей, — почему новый главный бухгалтер Tesla Дэйв Мортон уволился всего через месяц после прихода в компанию, потеряв из-за этого премию в десять миллионов долларов.

Сам Мортон сослался на отказ руководства учитывать его опасения по поводу так и не реализовавшихся планов Илона Маска о продаже компании.

"Илон Маск не был заинтересован в финансовых аспектах объявленной им же сделки по продаже Tesla частным инвесторам", — утверждает Мортон.

Другими словами, если верить экс-главбуху Tesla, Маск на самом деле не собирался ничего продавать саудитам. Так что его твит, который привел к росту цены акций, явно был рыночным манипулированием.

Как отмечает Bloomberg, расследование Комиссии по ценным бумагам и Минюста в отношении Tesla может затянуться на много месяцев или даже лет.

Но если факт рыночной манипуляции признают, "это приведет к наихудшему сценарию для компании и ее единомышленников". Не говоря уже о самом Илоне Маске.