Сбербанк объяснил снижение валютных депозитов на миллиард долларов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сбербанке назвали снижение валютных вкладов на 1,2 миллиарда долларов "управляемой эволюцией баланса".

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, где сообщалось о снижении суммы валютных депозитов в Сбербанке на 1,2 миллиарда долларов. Издание объяснило отток средств опасениями вкладчиков, которые могли быть вызваны угрозой введения санкций в отношении России. Также отмечалось, что валютные вклады составляют примерно 29 процентов общего объема депозитов. Вся сумма вкладов, по информации издания, составляет 324 миллиарда долларов.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что финансовое учреждение оптимизирует привлечение средств, когда кредиты в некоторых валютах сокращаются или вклады в них становятся неоправданно дорогими.

"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность", — указывается в сообщении.

Также в Сбербанке добавили, что отток одного миллиарда, когда вся валютная часть депозитов составляет 94-95 миллиардов долларов стоит расценивать как последствия управляемой эволюции баланса банка.

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что банк повысил ставки по долларовым вкладам — максимальная теперь составляет два процента.

Долларовые операции для граждан останавливать не будут

В августе в конгресс США был внесен законопроект, включающий целый пакет антироссийских мер, включая санкции против нового российского госдолга в госбанков, среди которых Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и Россельхозбанк.

В российском Центральном банке заявили, что при введении санкций со стороны США операции с американской валютой для граждан останавливать не будут.

Замглавы ЦБ Сергей Швецов назвал слухи о проблемах с долларом в России преувеличенными. "Но это абсолютно не означает, что мы должны опираться в своей внешней торговле, во внутренних операциях на американскую, европейскую или любую другую валюту. Рубль — это наша национальная валюта", — отметил он.

Швецов также добавил, что США меньше всего заинтересованы в запрете на использование долларов.

"Это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому, этого конечно, не произойдет <…> Никакой блокады с точки зрения использования доллара, по крайней мере, из той риторики, которая сегодня есть, такого вопроса не стоит", — заключил он.