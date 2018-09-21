Мадуро потребовал от банков "освободить" денежные средства в Венесуэле

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал в пятницу от банковского сектора страны освободить денежные средства, которые якобы не пускаются им в оборот, в результате чего создался дефицит денег.

"У государственных и частных банков есть 48 часов, чтобы освободить деньги, похищенные у народа", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Дефицит наличных денежных средств отмечался в Венесуэле и ранее, еще до проведения деноминации и перехода на новый, суверенный боливар. Однако по словам Мадуро, с августа, когда была запущена в оборот новая деноминированная валюта, государство обеспечило финансовые институты достаточным числом денежных знаков.

Мадуро с возмущением отметил, что в банках ограничивают выдачу наличных денег 10 боливарами (примерно 16 центов США) и назвал это отсутствием уважения к народу. "Освободите деньги, мяч на стороне банков", — заявил венесуэльский лидер.

Власти Венесуэлы 20 августа объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара, который заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции. Новый боливар привязан к криптовалюте "петро", и Центральный банк начал публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Также Мадуро объявил об увеличении сразу в 60 раз минимальной зарплаты, которая теперь составит 1,8 тысячи деноминированных боливаров, или половину стоимости одного "петро".

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам года в 1 миллион процентов, а экономист и бывший член руководства нефтегазовой компании PDVSA Хосе Торо Харди допустил возможность инфляции в 44 миллиона процентов.