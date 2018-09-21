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Экономика

В Тамбовской области началось сооружение крупнейшего тепличного комплекса

(обновлено: 20:22 21.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве. Архивное фотоВыращивание овощей в тепличном хозяйстве. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ТАМБОВ, 21 сен – РИА Новости. Сооружение высокотехнологичного тепличного комплекса "Мичуринский" с объемом инвестиций свыше 28 миллиардов рублей началось в Тамбовской области, памятную капсулу в основание комплекса заложил в рамках всероссийской выставки "День садовода-2018" в Мичуринске глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Вид на Тамбов. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Lavrentev
В Тамбовской области планируют заложить более тысячи гектаров садов
"Масштабный инвестиционный проект комплекса реализует петербургский производитель овощей "Технологии тепличного роста". Здесь будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Благодаря реализации проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность свежими овощами. Объем производства с выходом на полную мощность составит  от 50 до 100 тысяч тонн в год, в зависимости от культур", — сказал собеседник агентства.

Договоренность между главой администрации региона и руководством компании "Технологии тепличного роста" о строительстве комплекса была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, тепличное овощеводство — приоритетное направление развитие АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.

Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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В Тамбовской области открылась 13-я всероссийская выставка "День садовода"
"Год назад на Петербургском форуме мы договорились о реализации этого проекта, и сегодня уже приступаем к его конкретному воплощению. Кредитная линия одобрена, вся необходимая инфраструктура предоставлена, все обязательства, которые мы на себя приняли, выполним", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Кроме экономических результатов от реализации столь крупного проекта, региональные власти также ждут социального эффекта. "Меня как главу региона, несомненно, волнуют налоговые поступления, инвестиции, но, в первую очередь, меня волнует занятость. Здесь будет создано почти 1400 рабочих мест. Это очень серьёзный социальный эффект", — отметил Никитин.

В пресс-службе добавили, что после реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Общая площадь тепличного хозяйства составит 100 гектаров. Первая очередь строительства площадью 30 гектаров будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года.

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