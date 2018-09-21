В Тамбовской области началось сооружение крупнейшего тепличного комплекса

ТАМБОВ, 21 сен – РИА Новости. Сооружение высокотехнологичного тепличного комплекса "Мичуринский" с объемом инвестиций свыше 28 миллиардов рублей началось в Тамбовской области, памятную капсулу в основание комплекса заложил в рамках всероссийской выставки "День садовода-2018" в Мичуринске глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Договоренность между главой администрации региона и руководством компании "Технологии тепличного роста" о строительстве комплекса была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, тепличное овощеводство — приоритетное направление развитие АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.
Кроме экономических результатов от реализации столь крупного проекта, региональные власти также ждут социального эффекта. "Меня как главу региона, несомненно, волнуют налоговые поступления, инвестиции, но, в первую очередь, меня волнует занятость. Здесь будет создано почти 1400 рабочих мест. Это очень серьёзный социальный эффект", — отметил Никитин.
В пресс-службе добавили, что после реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Общая площадь тепличного хозяйства составит 100 гектаров. Первая очередь строительства площадью 30 гектаров будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года.
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