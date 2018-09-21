В Тамбовской области началось сооружение крупнейшего тепличного комплекса

ТАМБОВ, 21 сен – РИА Новости. Сооружение высокотехнологичного тепличного комплекса "Мичуринский" с объемом инвестиций свыше 28 миллиардов рублей началось в Тамбовской области, памятную капсулу в основание комплекса заложил в рамках всероссийской выставки "День садовода-2018" в Мичуринске глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

© Fotolia / Sergey Lavrentev В Тамбовской области планируют заложить более тысячи гектаров садов

Договоренность между главой администрации региона и руководством компании "Технологии тепличного роста" о строительстве комплекса была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора, тепличное овощеводство — приоритетное направление развитие АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.

© РИА Новости / Александр Устинов Перейти в фотобанк В Тамбовской области открылась 13-я всероссийская выставка "День садовода"

Кроме экономических результатов от реализации столь крупного проекта, региональные власти также ждут социального эффекта. "Меня как главу региона, несомненно, волнуют налоговые поступления, инвестиции, но, в первую очередь, меня волнует занятость. Здесь будет создано почти 1400 рабочих мест. Это очень серьёзный социальный эффект", — отметил Никитин.

В пресс-службе добавили, что после реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Общая площадь тепличного хозяйства составит 100 гектаров. Первая очередь строительства площадью 30 гектаров будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года.

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