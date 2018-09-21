Татарстан заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Нидерландами

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии деловых отношений с Нидерландами, наиболее перспективными являются расширение поставок в Нидерланды продукции нефтехимии и машиностроения, кооперация в судостроении и проекты в АПК, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с послом Нидерландов в РФ Региной Вероникой Марией Джонс-Бос.

"Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с компаниями Нидерландов", — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Как отмечается, по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Нидерландов достиг 2 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем за 2016 год. Первое полугодие 2018 года также демонстрирует рост товарооборота на 7%.

Перспективными для сотрудничества направлениями, по информации пресс-службы, являются расширение поставок в Нидерланды продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли, расширение сотрудничества с такими компаниями, как Philips, DSM, кооперация в области судостроения и автомобилестроения, а также создание совместных предприятий в области переработки сельскохозяйственной продукции.

В составе делегации Нидерландов представители ряда компаний, в том числе предоставляющие инжиниринговые и консалтинговые услуги, образование, архитектуру, приборостроение, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, медицину и другие направления. В рамках поездки в Татарстан они обсуждают с руководством ведущих министерств и ведомств республики вопросы расширения сотрудничества.

Договорённость о визите голландской бизнес-миссии в Татарстан была достигнута с послом Королевства Нидерланды в РФ на Гайдаровском форуме.

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