РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Сбербанке объяснили сокращение валютных депозитов

(обновлено: 18:14 21.09.2018)
04912
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фотоСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сбербанке прокомментировали сообщения об оттоке примерно одного миллиарда долларов валютных вкладов. В пресс-службе кредитной организации сложившуюся ситуацию назвали "управляемой эволюцией баланса".

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Центробанк не будет покупать валюту до конца года
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в августе сумма валютных вкладов в Сбербанке снизилась на 1,2 миллиарда долларов. По мнению издания, отток средств вызвали опасения новых санкций против России. В агентстве указали, что валютные вклады составляют около 29 процентов от общего объема депозитов, который оценивается в 324 миллиарда долларов.

В Сбербанке пояснили, что банк оптимизирует привлечение средств, когда кредиты в определенных валютах сокращаются или вклады в них становятся неоправданно дороги.

"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность", — говорится в сообщении.

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что отток средств в размере одного миллиарда долларов в условиях, когда валютная часть баланса оценивается в 94-95 миллиардов долларов "необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка".

В Сбербанке также сообщили, что повысили ставки по долларовым вкладам, теперь максимальная ставка составляет два процента.

Долларовые операции для граждан не остановят

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МВФ высказал свои опасения насчет торговой войны между США и Китаем
В августе в конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

В российском Центробанке сообщили, что в случае введения санкций операции с американской валютой для граждан не будут остановлены.

"Слухи о проблемах, связанных с долларом в России, они несколько преувеличены. Но это абсолютно не означает, что мы должны опираться в своей внешней торговле, во внутренних операциях на американскую, европейскую или любую другую валюту. Рубль — это наша национальная валюта", — сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Он пояснил, что США меньше всего заинтересованы в запрете использовать доллары.

"Это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому, этого конечно, не произойдет <…> Никакой блокады с точки зрения использования доллара, по крайней мере, из той риторики, которая сегодня есть, такого вопроса не стоит", — заключил зампред ЦБ.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена