В Сбербанке объяснили сокращение валютных депозитов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сбербанке прокомментировали сообщения об оттоке примерно одного миллиарда долларов валютных вкладов. В пресс-службе кредитной организации сложившуюся ситуацию назвали "управляемой эволюцией баланса".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в августе сумма валютных вкладов в Сбербанке снизилась на 1,2 миллиарда долларов. По мнению издания, отток средств вызвали опасения новых санкций против России. В агентстве указали, что валютные вклады составляют около 29 процентов от общего объема депозитов, который оценивается в 324 миллиарда долларов.

В Сбербанке пояснили, что банк оптимизирует привлечение средств, когда кредиты в определенных валютах сокращаются или вклады в них становятся неоправданно дороги.

"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность", — говорится в сообщении.

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что отток средств в размере одного миллиарда долларов в условиях, когда валютная часть баланса оценивается в 94-95 миллиардов долларов "необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка".

В Сбербанке также сообщили, что повысили ставки по долларовым вкладам, теперь максимальная ставка составляет два процента.

Долларовые операции для граждан не остановят

В августе в конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

В российском Центробанке сообщили, что в случае введения санкций операции с американской валютой для граждан не будут остановлены.

"Слухи о проблемах, связанных с долларом в России, они несколько преувеличены. Но это абсолютно не означает, что мы должны опираться в своей внешней торговле, во внутренних операциях на американскую, европейскую или любую другую валюту. Рубль — это наша национальная валюта", — сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Он пояснил, что США меньше всего заинтересованы в запрете использовать доллары.

"Это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому, этого конечно, не произойдет <…> Никакой блокады с точки зрения использования доллара, по крайней мере, из той риторики, которая сегодня есть, такого вопроса не стоит", — заключил зампред ЦБ.