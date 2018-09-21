МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Операции с американской валютой для российских граждан в случае введения санкций США не будут остановлены, сказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Ярмарке финансовых решений.

"Америка меньше всех заинтересована запретить кому-либо использовать доллары, потому что это самый выгодный в мире бизнес — печатать бумажки и в обмен на напечатанную продукцию получать все блага мира, поэтому, этого конечно, не произойдет", — сказал он, отвечая на вопрос, запретит ли США использование доллара.

В чем могут быть определенные ограничения — в безналичных расчетах для отдельных российских банков, которые сегодня осуществляются через платежную систему Соединенных штатов, сказал он.

"Там несколько платежных систем и они будут недоступны, но это абсолютно никак не скажется на способности доллара обслуживать внешние торговые обороты РФ. Просто часть финансового сектора переориентируется на внутренние операции, оставшаяся часть финансового сектора как работала, так и будет работать. Поэтому никакой блокады с точки зрения использования доллара, по крайней мере, из той риторики, которая сегодня есть, такого вопроса не стоит", — добавил он.

Те граждане, которые проводят операции с долларом, они всегда эту услугу получат, это касается переводов и вкладов, отметил Швецов.

"Поэтому слухи о проблемах, связанных с долларом в РФ, они несколько преувеличены. Но это абсолютно не означает, что мы должны опираться в своей внешней торговле, во внутренних операциях на американскую, европейскую или любую другую валюту. Рубль — это наша национальная валюта. Мы видим как расширяется использование рубля, он в последние годы демонстрирует устойчивость, в том числе в своей функции меры стоимости", — сказал он.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.