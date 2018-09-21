Орешкин рассказал, как будет проходить регистрация в "русских офшорах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Российские компании в перспективе получат возможность регистрироваться в специальных административных районах (САР) с рядом ограничений, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Пакет законов, позволяющий контролируемым россиянами иностранным компаниям перерегистрироваться в САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

"Все будет делаться поэтапно. Я считаю, что долгосрочно никаких проблем для перехода российских компаний в такой режим работы нет, особенно когда налоговый режим, который там есть по холдинговым компаниям (здесь у нас единая позиция с Минфином), должен быть распространён на всю территорию России. Когда мы этот режим распространим на всю территорию России, я думаю, что можно будет спокойно и российским компаниям разрешить регистрироваться в САР", — сказал Орешкин.

Он отметил, что не видит преград для регистрации российских компаний в САР. "Но надо будет смотреть, ставить им цели по инвестиционной активности и какие-то другие ограничения", — добавил министр.

Орешкин также сказал, что Минэкономразвития в настоящее время работает над утончениями к закону о САР.

Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. И уже в августе планы по перерегистрации в одном из специальных административных районов РФ анонсировали две компании, попавшие под санкции США как контролируемые бизнесменом Олегом Дерипаской: "Русал" планирует это для своей основной структуры United Company Rusal Plc (UC Rusal), En+ Group — для дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент.