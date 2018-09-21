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Экономика

Орешкин рассказал о целесообразном подходе к реформе ВТО

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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Странам БРИКС целесообразно выступить с единой позицией по вопросу реформирования ВТО и растущему протекционизму в торговле в мире, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Женщина проходит возле здания ВТО в Женеве. Архивное фото
© AP Photo / Martial Trezzini
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"Единая позиция у стран БРИКС есть, поддерживающая ВТО как многосторонний институт, регулирующий мировую торговлю… Я считаю, что странам БРИКС, учитывая, что фундаментально мы стоим на одних позициях, было бы правильно выступать с единой повесткой по изменениям ВТО", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

По его словам, сейчас появляется много предложений, в том числе, канадские, и европейские, как сделать ВТО более эффективной организацией. "Потому что мы видим, что сейчас определенные процедуры по разным причинам могут затягиваться на слишком длительный период времени. Это, конечно же, немножко девальвирует тот механизм, который в ВТО создан", — пояснил министр.

Вопрос реформирования ВТО также будет подниматься на саммите "двадцатки" (G20) в Аргентине в ноябре, считает Орешкин. "Я думаю обязательно этот вопрос на "двадцатке" будет подниматься. Сейчас была встреча министров торговли в Аргентине, эти темы там очень активно обсуждались", — сказал Орешкин.

Рабочий на территории хранилища газа. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Очевидно, что с учетом того, что происходит сейчас глобально в мире с точки зрения торговых войн, которые разворачиваются и набирают очень значимые обороты — полноценное введение всех тех пошлин, которые сейчас вводятся, с Китая могут рост очень серьезно снять, могут привести к тому, что ставки в США начнут повышаться быстрее, чем при базовом сценарии. А это будет влиять на всю глобальную экономику. Поэтому, конечно же, на "двадцатке" и на встречах лидеров стран эти темы будут звучать очень активно", — заключил он.

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