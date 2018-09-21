Орешкин рассказал о целесообразном подходе к реформе ВТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Странам БРИКС целесообразно выступить с единой позицией по вопросу реформирования ВТО и растущему протекционизму в торговле в мире, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
По его словам, сейчас появляется много предложений, в том числе, канадские, и европейские, как сделать ВТО более эффективной организацией. "Потому что мы видим, что сейчас определенные процедуры по разным причинам могут затягиваться на слишком длительный период времени. Это, конечно же, немножко девальвирует тот механизм, который в ВТО создан", — пояснил министр.
Вопрос реформирования ВТО также будет подниматься на саммите "двадцатки" (G20) в Аргентине в ноябре, считает Орешкин. "Я думаю обязательно этот вопрос на "двадцатке" будет подниматься. Сейчас была встреча министров торговли в Аргентине, эти темы там очень активно обсуждались", — сказал Орешкин.