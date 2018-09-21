МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Отток из Сбербанка валютных вкладов примерно на 1 миллиард долларов в августе следует рассматривать как результат управляемой эволюции баланса, в рамках которой банк изменяет стратегию привлечения средств, когда работающие кредиты в определенной валюте у него сокращаются или вклады в ней становятся неоправданно дороги, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность. В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте, или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов, банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости", — прокомментировали в банке эту публикацию.
Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил, что банк не видит повышенного спроса на конвертацию долларовых депозитов в рублевые.