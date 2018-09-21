МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Отток из Сбербанка валютных вкладов примерно на 1 миллиард долларов в августе следует рассматривать как результат управляемой эволюции баланса, в рамках которой банк изменяет стратегию привлечения средств, когда работающие кредиты в определенной валюте у него сокращаются или вклады в ней становятся неоправданно дороги, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Агентство Блумберг ранее в пятницу со ссылкой на свои расчеты написало, что объем валюты на счетах частных вкладчиков Сбербанка снизился в августе на 1,2 миллиарда долларов притом, что в целом по российским банкам он составил 1,5 миллиарда долларов. На приведенном графике объем валютных вкладов населения в Сбербанке обозначен в районе немного выше 33 миллиардов долларов, что соответствует трехлетнему минимуму.

"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность. В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте, или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов, банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости", — прокомментировали в банке эту публикацию.

"В этой связи отток или приток средств в размере 1 миллиарда долларов при размере валютной части баланса в 94-95 миллиардов долларов и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", — отметили в Сбербанке.

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил, что банк не видит повышенного спроса на конвертацию долларовых депозитов в рублевые.