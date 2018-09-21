"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам более 330 миллионов рублей

САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании "Саратовские авиалинии" вернули стоимость почти 49 тысяч билетов на общую сумму 333,95 миллиона рублей, что составило примерно три четверти подлежащей возврату суммы, сообщил в пятницу перевозчик.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. По данным компании на 6 сентября, перевозчик вернул своим клиентам 307,81 миллиона рублей за 43,791 тысячи билетов. Всего же общая задолженность компании перед пассажирами на 31 мая составляла 451 миллион рублей.

"На 20 сентября 2018 года АО "Саратовские авиалинии" вернуло 333,95 миллиона рублей за 48,81 тысячи билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года", — говорится в сообщении компании.

Авиакомпания заверяла, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. Но областное управление Роспотребнадзора сообщило, что помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей. По данным областного управления ФССП, приставы взыскали около 160 тысяч рублей с авиакомпании в пользу клиентов, выигравших судебные процессы, а в рамках рассмотрения еще 13 исков к перевозчику по решению судов наложен арест на общую сумму 724 тысячи рублей в качестве обеспечительной меры.