"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам более 330 миллионов рублей

САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании "Саратовские авиалинии" вернули стоимость почти 49 тысяч билетов на общую сумму 333,95 миллиона рублей, что составило примерно три четверти подлежащей возврату суммы, сообщил в пятницу перевозчик.
"На 20 сентября 2018 года АО "Саратовские авиалинии" вернуло 333,95 миллиона рублей за 48,81 тысячи билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года", — говорится в сообщении компании.
Авиакомпания заверяла, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. Но областное управление Роспотребнадзора сообщило, что помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей. По данным областного управления ФССП, приставы взыскали около 160 тысяч рублей с авиакомпании в пользу клиентов, выигравших судебные процессы, а в рамках рассмотрения еще 13 исков к перевозчику по решению судов наложен арест на общую сумму 724 тысячи рублей в качестве обеспечительной меры.