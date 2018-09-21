Bloomberg сообщил о снижении валютных депозитов в Сбербанке на $1,2 млрд

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сумма валютных вкладов в Сбербанке за август снизилась на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, отток средств вызван опасениями населения из-за угрозы новых санкций против России. По подсчетам Bloomberg, с начала года Сбербанк потерял около 10 процентов розничных валютных депозитов.

При этом, подчеркивает издание, валютные вклады составляют около 29 процента от общего объема депозитов Сбербанка, который составляет 324 миллиарда долларов.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора есть средства и инструменты для борьбе с влиянием санкций против российских банков в случае, если они будут приняты. В частности, она не исключила предоставления банкам регуляторных послаблений, "как это было и в 2014 году".