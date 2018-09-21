Орешкин поддержал план Костина по отказу от доллара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин поддерживает многие предложения главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации российской экономики.

"Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит", — сказал он журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Ранее замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство поддерживает "план Костина". По его словам, хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота.

План Костина

Глава ВТБ Костин представил план по отказу от доллара в интервью газете "Известия". В плане четыре основных пункта.

Ускоренный переход на другие валюты, в том числе на евро, юань или рубль в расчетах по экспорту и импорту с иностранными государствами.

Перевод адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

Создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.

Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Глава ВТБ уже не раз высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.