Kaspersky Lab выявила вирус, осуществляющий майнинг на iOS-устройствах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую вредоносную активность мобильного банковского троянца Roaming Mantis, который заражает iOS-устройства с целью похитить учетные данные пользователей, а также осуществляет скрытый веб-майнинг криптовалют, говорится в сообщении компании.

По данным Kaspersky Lab, ранее троянец применял метод подмены DNS и заражал смартфоны на базе Android, однако теперь его активность зафиксирована на iOS-устройствах.

"Roaming Mantis начал похищать учетные данные пользователей iOS при помощи фишинга. Когда жертвы обращаются к странице с iOS-устройства, их перенаправляют на поддельный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, ее срок действия и код CVV", — говорится в сообщении.

Кроме того, вирус начал атаковать гаджеты на базе iOS с целью веб-майнинга. "Его основной инструмент – сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого прежде троянцем заражались ПК", — добавляют в компании.

Как отмечают исследователи "Лаборатории Касперского", основной мотив злоумышленников – быстрое получение прибыли. В частности, при распространении троянца они поочередно используют фишинговый сайт и страницу веб-майнинга в зависимости от того, какой способ принесет больше денег в каждом конкретном случае.