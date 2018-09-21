Россия стала второй по темпам прироста экспорта в Британию

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия в первом полугодии 2018 года заняла второе место по темпам прироста экспорта в Великобританию, сообщает торговое представительство РФ в Соединенном Королевстве со ссылкой на британскую статистику.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в Британию впервые за несколько лет вырос на 21,7%, достигнув 991,1 миллиона долларов. В целом российский экспорт в Британию за указанный период вырос на 42,7%, до 4,6 миллиарда долларов.

По мнению торгпреда РФ в Великобритании Бориса Абрамова, последние данные по товарообороту между двумя странами свидетельствуют о возможностях дальнейшего расширения сотрудничества. "Наибольшим потенциалом для российских экспортеров на ближайшую перспективу обладают такие направления несырьевого неэнергетического экспорта, как машиностроение, фармацевтическая промышленность и медицина, сфера поставок товаров ежедневного спроса, предоставление инжиниринговых и консалтинговых, финансовых, деловых и туристических услуг, продвижение программного обеспечения", — приводятся слова торгпреда в сообщении.

Основными факторами роста несырьевого неэнергетического экспорта стали металлы платиновой группы, органическая химия — прирост в два раза, фанера — прирост 10%, рыба и морепродукты — прирост составил 44%.

Наивысшая динамика присутствует в российском экспорте товаров группы ТЭК — прирост 43%; драгоценных камней, изделий из них — прирост на 159%; изделий из камня, керамики и стекла — прирост составил 128,4%.

Товарооборот между двумя странами за шесть месяцев вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,38 миллиарда долларов. При этом британский экспорт в Россию вырос на 3,3%. Положительное сальдо России в торговле с Великобританией в первом полугодии достигло 2,8 миллиарда долларов. В то время как за весь 2017 год этот показатель составил 4,64 миллиарда долларов.