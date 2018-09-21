БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что до конца года удастся разрешить практически все вопросы между РФ и Белоруссией, хотя некоторые и сложны в части финансов.

"Должен сказать, что как белорусы, так и россияне, правительства, очень серьезно поработали… очень интересные есть выходы на решения многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем. Они и не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые — тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее, их надо решать, и много сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решениями вопросов я не вижу", — сказал Лукашенко.