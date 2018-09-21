Путин призвал Лукашенко "сверить часы" по ряду вопросов

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что правительствам стран нужно сверить часы по некоторым вопросам, решить вопросы по энергетике и сельскому хозяйству.

Открывая переговоры, Путин отметил, что на прошлой встрече месяц назад он и Лукашенко договорились встретиться в расширенном составе — с членами кабминов.

"В правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать. В прошлое время, совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над i расставить. Поэтому договорились, что встретимся в таком, широком составе", — сказал Путин.