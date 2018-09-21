КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Нацбанк Украины отказал белорусскому Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Сбербанк" открытому акционерному обществу "Паритетбанк", мажоритарным владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

"Соответствующее решение 14 сентября 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка, в частности, в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины", — поясняет регулятор.