КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Нацбанк Украины отказал белорусскому Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
"Соответствующее решение 14 сентября 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка, в частности, в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины", — поясняет регулятор.