Налоговые льготы по закону о защите инвестиций могут продлить до 15 лет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Предельный срок действия специальных налоговых условий в рамках законопроекта о защите и поощрении капиталовложений в РФ может быть продлён с 6 до 15 лет, такое решение было принято на совещании рабочей группы в РСПП с первым вице-премьером Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым, которая состоялась в четверг, заявил журналистам глава объединения Александр Шохин.

Минфин сейчас разрабатывает этот законопроект, чтобы создать условия для инвестирования бизнеса в проекты, связанные с реализацией майского указа президента РФ. Согласно законопроекту, инвесторы смогут получить налоговые вычеты и подписать с правительством соглашение, где будут зафиксированы налоговые условия для такого проекта на шестилетний срок.

"Одна из главных тем этого проекта закона — на сколько лет можно предлагать. Предлагается на шесть лет, бизнес говорит, по многим проектам 12-15-18 лет. Мы предложили, поэтому, найти золотую середину, скажем, на срок реализации проекта, но не более 15 лет. А если более, можно предложить какую-нибудь процедуру решения правительства, более жесткую, если проект действительно важный", — рассказал Шохин.

Глава РСПП признал, что по этому законопроекту правительству предстоит ещё большая работа.

"Пока я не могу сказать, что у него безоблачная среда, потому что, во-первых, согласования между ведомствами: нужно определить, какие налоги попадают в эту стабилизационную оговорку, какие — нет, какие регуляторные условия могут попасть, какие — нет", — уточнил он.