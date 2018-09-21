РФ обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу" до конца года

ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия до конца года обжалует решение гаагского трибунала по компенсации "Нафтогазу" Украины потери крымских активов, заявил журналистам министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Как вы знаете, мы не принимали участия в этом процессе. Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли. Я думаю, что оно, конечно, будут обжаловано", — заявил он.

Коновалов уточнил, что это может произойти до конца 2018 года.

В мае суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Инициаторами выступили "Нафтогаз" и его "дочки". Они потребовали восемь миллиардов долларов как компенсацию за утрату активов в Крыму.