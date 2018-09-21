МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Предзаказ на новые iPhone в сети re:Store превышает прошлогодний на 35%, рассказала РИА Новости представитель ритейлера Людмила Семушина.
"Мы наблюдаем ажиотажный спрос как на сайте re:Store, так и в офлайн магазинах, куда могут прийти клиенты, сделать предзаказ и оплатить товар. К настоящему времени, предзаказ этого года превышает прошлый год на 35%", — сказала представитель re:Store.
Она уточнила, что большая часть предзаказов (70%) приходится на модели iPhone XS Max. Самые популярные телефоны — с памятью 256 ГБ золотого цвета, за ним следует "серый космос".
Ранее в пресс-службе Avito РИА Новости сообщили, что на сервисе уже появились предложения о продаже места в очереди за новинками от Apple по цене земельных участков — например, за 250 тысяч рублей. Есть предложения и подешевле — за 100 тысяч рублей. Другие назначают оплату в размере 10% от чека и готовы простоять перед магазином 4-5 суток при любой погоде. Сейчас на сервисе более 300 таких объявлений, уточнили в пресс-службе Avito.