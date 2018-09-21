"ЛокоТех" представил на выставке InnoTrans систему "Цифровая диспетчерская"

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Группы компаний "2050.DIGITAL" и "ЛокоТех" совместно представили в Берлине на международной выставке транспортных средств и технологий InnoTrans-2018 систему SmartMaintenance ("Цифровая диспетчерская") для перехода на управление сервисным обслуживанием тягового подвижного состава с помощью технологий искусственного интеллекта. Система позволит значительно повысить надежность и эффективность управления парком локомотивов, заявил РИА Новости председатель совета директоров Групп компаний "2050.DIGITAL" и "ЛокоТех" Алексей Белинский.

"Представленная нами SmartMaintenance — это важный шаг в программе цифровизации жизненного цикла локомотива. И это не только его обслуживание и ремонт, но и проектирование, производство и так далее. В конечном счете, мы хотим прийти к модели, когда данные, которые генерирует локомотив, будут отображаться в виртуальной среде для того, чтобы повысить его эффективность на всём жизненном цикле", — считает Белинский.

В основе SmartMaintenance ("Цифровая диспетчерская") лежат данные по реальному и прогнозному техническому состоянию оборудования, полученные из системы "Умный локомотив", которая была запущена в "ЛокоТех" с 2016 года и в настоящее время работает на 6400 секциях локомотивов в 40 сервисных депо. Ее разработчиком является Clover Group, которая входит в периметр "2050.DIGITAL". Решение позволяет анализировать 23 вида оборудования локомотива и находит более 60 видов сбоев в его работе. Время на диагностику локомотива в системе сократилось с 2 часов до 5 минут, говорится в пресс-релизе "ЛокоТех".

SmartMaintenance автоматически оценивает и прогнозирует техническое состояние узлов и агрегатов локомотива, предлагает наиболее оптимальное решение по времени и объему сервиса. Такое решение трансформирует привычные подходы к техническому обслуживанию и ремонту, позволяя управлять процессом в режиме реального времени по состоянию.

По словам Белинского, в результате внедрения "Цифровой диспетчерской" будут оптимально загружены распределенные производственные мощности, что позволит повысить качество планирования ресурсов и исключить риск ошибок вследствие человеческого фактора. "За счёт этого исчезнут очереди на ремонт, вырастет скорость выполнения работ и повысится коэффициент готовности к эксплуатации того парка, который мы обслуживаем", — отметил он.

На международной выставке транспортных средств и технологий InnoTrans-2018 в Берлине представлены более 3 тысяч участников из 61 страны, в том числе из России. Это ведущие транспортные компании, включая ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), предприятия по производству железнодорожной техники, транспортные компании, операторы подвижного состава, представители госструктур в сфере транспорта.

Для широкой публики выставка будет работать 22 и 23 сентября. InnoTrans проводится в Берлине с 1996 года. Смотр проходит раз в два года.