Правительство одобрило повышение МРОТ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11280 рублей с 1 января 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда РФ.

"Законопроектом предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года", — цитирует пресс-служба слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Топилин подчеркнул, что с учетом установленного в январе-апреле 2018 года МРОТ в сумме 9489 рублей в месяц, среднегодовое повышение минимальной заработной платы составит 6,4%. Министр также уточнил, что "повышение МРОТ с 1 января 2019 года затронет 3,7 миллиона работников, в том числе 2,2 миллиона работников государственных и муниципальных учреждений".