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Экономика

Орешкин рассказал, как нужно вовлекать женщин в экономику

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фотоМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Экономическая активность женщин в России сейчас составляет 56,6%, а если бы она достигала норвежского уровня в 61%, то российская экономика уже обогнала бы германскую, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Вместе с тем государство должно не принуждать женщин быть активнее в трудовой деятельности, а лишь создавать для них возможности, указал министр.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"У нас экономическая активность мужчин в нашей стране составляет 71%, экономическая активность женщин — 56,6%. Если сравнить с другими странами, у нас показатель довольно неплохой: в Германии, например, экономическая активность женщин 55% — ниже, чем в России. Конечно же, есть страны, где показатель выше, — это в первую очередь страны с активной социальной политикой — скандинавские страны. В Норвегии показатель составляет около 61%", — сказал министр, выступая на втором Евразийском женском форуме.

По его словам, доля женщин в экономике влияет на динамику роста ВВП. "Что это значит с точки зрения экономики и экономической динамики? Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше и мы бы уже выполнили один из элементов указа президента — были бы выше Германии с точки зрения размера экономики", — заявил Орешкин.

"Майский указ" президента поставил перед правительством задачу обеспечить в период до 2024 года вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, что по факту означает задачу обогнать по этому показателю Германию. "А если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее", — добавил глава Минэкономразвития.

Женщина с коляской. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вместе с тем с точки зрения государственной экономической политики повышение занятости женщин любой ценой не должно быть самоцелью, указал он. "Целью должно быть создание возможностей для того, кто хочет найти себя в трудовой деятельности", — пояснил министр.

Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает механизмы, которые бы способствовали вовлечению женщин в экономику, в частности нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства будет включать целый блок, посвященный этому вопросу, добавил Орешкин.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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avlaq
Кремлёвский мечтатель-сказочник. Если бы бабушка была дедушкой, а норвежка русской, да и министр бы был другой, то ...
12:33
21.09.2018
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dromaderina
Женщинам рожать надо, а не в экономику вовлекаться.
11:51
21.09.2018
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