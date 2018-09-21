ФАС оштрафовала сотовых операторов "большой четверки" по делу о роуминге

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на каждого сотового оператора "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) штрафы по делу о национальном роуминге, сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

"Штрафы на операторов связи наложены, в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого", — уточнил он.

В июле Госдума одобрила законопроект о ликвидации национального роуминга, поставив точку в спорах "четверки" с ФАС. В конце августа — начале сентября операторы отменили плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России.

Путь к отмене

Отмене роуминга предшествовали многолетние обсуждения. Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену.

В конце декабря служба продлила исполнение предупреждения для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" до 31 января, для Tele2 меру продлили в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки".

В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и смс в поездках по России также были переведены на тарифы домашнего региона. Их примеру последовали "Мегафон" и Tele2.