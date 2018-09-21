Китай согласился стать партнером авиасалона МАКС-2019

КУНЬМИН (Китай), 21 сен — РИА Новости. Китай принял предложение России стать партнером Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском в 2019 году, заявил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнером", — сообщил российский министр.

Он сообщил, что "коллеги согласились и приняли наше приглашение".

Мантуров также напомнил, что "несколько лет назад мы пригласили КНР стать страной-партнером на выставке "Иннопром", и как всегда она была представлена на достойном уровне, масштабно".