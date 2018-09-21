ФАС представит меры поддержки санкционных производителей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение Минпромторга о преференциях при госзакупках "Русским машинам" бизнесмена Олега Дерипаски, попавшим под санкции; при этом ведомство собирается предоставить авторам проекта постановления альтернативные меры поддержки санкционных компаний, сообщил РИА Новости начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов.

Минпромторг в четверг опубликовал проект, по которому "Русские машины" могут получить преференции при госзакупках автотехники. Речь идет, в частности, о "ГАЗе", Павловском и Ликинском автобусных заводах, "Автозаводе "Урал", "Тверском экскаваторе", "Заволжском заводе гусеничных тягачей". По проекту, для госзакупок тракторов, тягачей, автокранов, автобусов, грузовиков, машин скорой помощи и других, предлагается использовать заявки от предприятий "Русских машин", при условии, если на конкурс подано от них не менее двух таких заявок.

"Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом. Его принятие в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Кроме того, изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах", — сказал Лобов.

"В настоящий момент мы прорабатываем альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции, которые будут направлены на рассмотрение авторам документа", — добавил он.

"Установление искусственных запретов и ограничений в условиях конкуренции лишает организации стимулов для инновационного развития отечественного производства. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств", — объяснил он.

"Русские машины" в апреле попали в санкционный список США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русалом", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group.