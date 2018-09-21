КУНЬМИН (Китай), 21 сен — РИА Новости. Укрепление промышленности РФ и КНР вызывает все большее недовольство со стороны Запада, в частности, США, но это только больше мотивирует Пекин и Москву наращивать сотрудничество в индустрии, заявил журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вы сами видите, в какой сложной геополитической и экономической ситуации находятся наши страны, и в первую очередь это связано с тем, что мы обеспечиваем производство в больших объемах конкурентоспособной продукции, в первую очередь, это черная металлургия, цветная металлургия, в частности алюминий", — сказал Мантуров по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

По его словам, "чем сильнее становится наша промышленность, Китая и России, тем это вызывает большее неудовольствие наших западных коллег, в частности, США".

"Но это нас только больше мотивирует к тому, чтобы мы кооперировались по тем направлениям, которые мы сегодня обсуждали, и, в частности, алюминий, радиоэлектронная промышленность, это и фармацевтика, и автомобилестроение, и те новые прорывные отрасли, о которых, может быть, мы еще сегодня не говорим на заседании", — добавил министр.