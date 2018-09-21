Минпромторг оценил объем зарубежных инвестиций в Ключевское месторождение

МОСКВА/КУНЬМИН (КНР), 21 сен — РИА Новости. Китайская China National Gold вложит около 420 миллионов долларов в разработку Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, еще 65 миллионов долларов инвестирует индийская SUN Gold, объем производства составит порядка 6,5 тонн золота в год, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В ходе заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности китайская компания China National Gold и АО "Рудник "Западная-Ключи" подписали контрактные документы для перехода к практической реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения, поясняет Минпромторг.

"Это подписание – важный этап реализации совместного инвестпроекта. Усилия членов консорциума будут направлены на геологоразведку, формирование и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых. Мы рассчитываем, что инвестор приступит к практической реализации проекта уже в самое ближайшее время", – приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

"Реализация проекта предполагает привлечение китайских инвестиций в объеме около 420 миллионов долларов. В свою очередь, SUN Gold планирует инвестировать в проект дополнительно около 65 миллионов долларов. Ежегодный объем производства составит порядка 6,5 тонн золота в год – это придаст мощный импульс развитию экономики Забайкальского края и увеличит к 2020 году совокупную добычу драгоценного металла в регионе на 40%", – пояснил министр.

По его словам, производство драгметаллов будет осуществляется на территории России, будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест не менее 50% из которых будет занято гражданами РФ, а доля российского оборудования должна будет составить не менее 40% стоимости оборудования, указанного в согласованном и утвержденном в установленном порядке техническом проекте. Это максимально возможная пропорция между отечественным и иностранным оборудованием с учетом де-факто производимой в РФ номенклатуры оборудования, необходимой для проекта.

China National Gold получила право на приобретение 70% акций АО Рудник "Западная-Ключи" у индийской SUN Gold после вступления в силу соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки месторождения (подписано 5 февраля 2018 года, вступило в силу 31 августа).