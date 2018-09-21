Правительство расширило зону опережающего развития "Курилы"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три новых участка земли в Сахалинской области включены в состав зоны опережающего социально-экономического развития "Курилы", соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 992 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Курилы", — говорится в документе.

На сайте добавляется, что на одном из участков потенциальный резидент ТОР "Курилы" планирует строительство завода по переработке рыбы и кальмара, два других участка необходимы действующему резиденту ТОР "Курилы" для продолжения проекта по созданию рыбоперерабатывающего производства.

Отмечается, что расширение ТОР "Курилы" обеспечит создание новых рабочих мест, привлечёт более 343 миллионов рублей частных инвестиций. Совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 135 миллионов рублей.