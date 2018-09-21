Губернатор Хабаровского края прокомментировал санкции США в отношении КнААЗ

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ, филиал компании "Сухой"), находящегося в Хабаровском крае, являются недобросовестной конкуренцией и попыткой заблокировать российскую продукцию, пользующуюся спросом за рубежом, заявил журналистам губернатор края Вячеслав Шпорт.

Ранее госдеп США распространил информацию, что в санкционный список США добавлен, помимо прочих, производящий самолеты Су авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

"Такие шаги американской стороны – это, прежде всего, недобросовестная конкуренция, попытка заблокировать нашу высокотехнологичную продукцию, пользующуюся признанием и спросом на зарубежных рынках", — сказал Шпорт.

Он отметил, что "правительство края сделает все возможное для защиты жителей Комсомольска-на-Амуре, заводчан".

Ранее представитель КнААЗ сообщил РИА Новости, что завод продолжит работать в интересах гособоронзаказа РФ, несмотря на санкции.

КнААЗ входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективным авиакомплексом фронтовой авиации Т-50. Часть продукции поставляется на экспорт.