Венесуэла с 24 сентября начинает переход на рыночные цены на бензин

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Венесуэла с понедельника, 24 сентября, начнет пробный переход на близкие к рыночным цены на бензин, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Мадуро не уточнил, сколько теперь будет стоить бензин в Венесуэле, отметив лишь, что стоимость топлива будет зависеть от международных цен, "чтобы мафия задрожала". Предполагается, что одновременно будет введена система субсидирования стоимости топлива для держателей специальных социальных карт, зарегистрировавших свои автотранспортные средства в ходе проходящей сейчас в Венесуэле переписи.

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит ничтожную сумму в 0,00001-0,00006 суверенных боливара за литр в зависимости от марки при официальном курсе в 61,1 боливара за доллар. Таким образом, за один доллар можно купить от 1 до 6 миллионов литров бензина.

"Со следующего понедельника, 24 сентября на всех заправочных станциях страны вводится новая система расчета за бензин с биометрической идентификацией и национальным удостоверением личности", — заявил Мадуро. Мера направлена на борьбу с контрабандой топлива в Колумбию (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год).