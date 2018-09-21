Венесуэла с 24 сентября начинает переход на рыночные цены на бензин

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Венесуэла с понедельника, 24 сентября, начнет пробный переход на близкие к рыночным цены на бензин, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит ничтожную сумму в 0,00001-0,00006 суверенных боливара за литр в зависимости от марки при официальном курсе в 61,1 боливара за доллар. Таким образом, за один доллар можно купить от 1 до 6 миллионов литров бензина.
"Со следующего понедельника, 24 сентября на всех заправочных станциях страны вводится новая система расчета за бензин с биометрической идентификацией и национальным удостоверением личности", — заявил Мадуро. Мера направлена на борьбу с контрабандой топлива в Колумбию (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год).