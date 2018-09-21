МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем текущего года и составил 23,6 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Холдинг ранее указывал, что в июле объем "свободных денег" россиян сократился после роста в июне — на 9,2%, до 27,7 тысячи рублей. Показатель был уточнен: по новым оценкам, объем "свободных денег" в июле составил 27,1 тысячи рублей. "В августе объем свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тысячи рублей после рекордного повышения в июне и июле", — говорится в новом исследовании "Ромира".

"Таким образом, значение индекса упало на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23,9 тысячи рублей", — добавляется в сообщении. Холдинг отмечает, что, судя по результатам исследований, заметное снижение показателя в августе — ежегодная тенденция: исключением стал лишь 2016 год.

"Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени", — поясняет "Ромир".

В городах-миллионниках значение индекса в августе уменьшилось на 12,6% по сравнению с июлем и составило 30,5 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс снизился на 16,1%, до 24 тысяч рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" сократился на 10,1%, составив 16,9 тысячи рублей.