"Яндекс.Маркет" заключил соглашение с крупнейшей турецким маркетплейсом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Яндекс.Маркет" заключил соглашение с крупнейшим турецким маркетплейсом Hepsiburada, которое предусматривает доступ к турецким товарам пользователям запускаемой "Яндекс.Маркетом" трансграничной площадки, сообщил РИА Новости директор по международному развитию "Яндекс.Маркета" Алекс Васильев.
"Мы ценим то доверие, которое нам оказали наши турецкие партнеры. Впервые в своей истории они запускают продажи не на своей платформе, а предпочитают выйти на российский рынок" — сказал Васильев.
Hepsiburada — крупнейшая в Турции мультикатегорийная платформа в сфере интернет-торговли. Маркетплейс объединяет свыше 20 тысяч ведущих продавцов в Турции и сотрудничает с более чем 2 тысячами брендами.
Кроме того, в рамках совместного предприятия стороны намерены запустить в октябре еще и площадку трансграничной онлайн-торговли. В августе компания объявила о первом партнёре для трансграничной площадки — заключено соглашение с турецким производителем обуви Ziylan Group.