"Яндекс.Маркет" заключил соглашение с крупнейшей турецким маркетплейсом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Яндекс.Маркет" заключил соглашение с крупнейшим турецким маркетплейсом Hepsiburada, которое предусматривает доступ к турецким товарам пользователям запускаемой "Яндекс.Маркетом" трансграничной площадки, сообщил РИА Новости директор по международному развитию "Яндекс.Маркета" Алекс Васильев.

По его словам, российским пользователям будут доступны более чем 5 миллионов товаров на Hepsiburada в различных категориях от одежды и обуви до аксессуаров, мелкой бытовой техники ведущих турецких производителей, домашнего текстиля и товаров для дома. Партнеры запустят логистическое решение, которое обеспечит быструю доставку товаров из Турции за четыре — семь дней силами службы DPD, отметил Васильев.

"Мы ценим то доверие, которое нам оказали наши турецкие партнеры. Впервые в своей истории они запускают продажи не на своей платформе, а предпочитают выйти на российский рынок" — сказал Васильев.

Hepsiburada — крупнейшая в Турции мультикатегорийная платформа в сфере интернет-торговли. Маркетплейс объединяет свыше 20 тысяч ведущих продавцов в Турции и сотрудничает с более чем 2 тысячами брендами.

В апреле "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", в рамках которого планируется создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В мае интернет-компания сообщила о запуске открытого бета-тестирования маркетплейса "Беру". Осенью планируется официальный запуск сервиса.

Кроме того, в рамках совместного предприятия стороны намерены запустить в октябре еще и площадку трансграничной онлайн-торговли. В августе компания объявила о первом партнёре для трансграничной площадки — заключено соглашение с турецким производителем обуви Ziylan Group.