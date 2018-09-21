Американский чиновник оценил влияние новых санкций на производство SSJ-100

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют вводить запрет на поставку комплектующих для самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре, следует из комментария высокопоставленного сотрудника американской администрации в рамках телефонного брифинга для журналистов.

Ранее стало известно, что в санкционный список госдепартамента США был внесён Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ). Тем временем, включение в опубликованный в четверг новый черный список США в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) означает, что Вашингтон может наложить санкции на каждого, кто взаимодействует с его фигурантами.

"Что касается вашего вопроса о комплектующих, мы были довольно последовательны в наших заявлениях на протяжении всего процесса принуждения к исполнению санкций, согласно разделу 231 CAATSA, из него следует, что мы не нацелены на такие вещи, как поставка комплектующих и поддержание летной годности. В настоящее время это не является нашим приоритетом", — ответил он на вопрос о том, могут ли попасть под удар новых санкций поставки комплектующих для самолетов на заводе "Сухой".

Первый летный "Сухой Суперджет 100" был представлен публике 26 сентября 2007 г. на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где осуществляется его сборка. Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на выполнение полетов на расстояние до 5 тысяч километров. Самолет разработан АО "Гражданские самолеты Сухого" (АО ГСС, 100% акций принадлежат компании "Сухой") в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской компанией Snecma, американской корпорацией Boeing и рядом других иностранных компаний.

На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80% зарубежных комплектующих. Однако эта доля постепенно снижалась. Как говорится в сообщении ГСС, "компания приступила к разработке новой версии самолета — SSJ-100R". Эта версия предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60% (рост на 10-15%).

США в четверг добавили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, по заявлению американских властей, связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".