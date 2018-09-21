В Москве пройдет инвестиционная конференция Американской торговой палаты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ежегодная инвестиционная конференция Американской торговой палаты в России (AmCham) пройдет в пятницу в Москве, темой встречи в этом году станет "Правда двух миров".

В рамках конференции пройдут панельные сессии "Геополитические вызовы бизнесу" и "Новая цифровая экономика". С приветственным словом к участникам конференции обратится посол США в РФ Джон Хантсман. Откроет конференцию Главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

На мероприятии также выступят замглавы МЭР Вадим Живулин, президент РСПП Александр Шохин, управляющий директор Johnson & Johnson по России, Украине и СНГ Вальтер Гейгер, глава Mastercard в России Алексей Малиновский, директор департамента по правовым, корпоративным вопросам и связям с государственными организациями Microsoft в РФ Андрей Колосовский и другие.

В конце августа в силу вступили очередные санкции США против России. Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий пакет санкций по этому инциденту может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Также группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Родзянко ранее в беседе с РИА Новости выражал надежду, что проект закона США, который предусматривает санкции против госдолга РФ, вряд ли будет принят в скором времени и, вероятно, претерпит много изменений в течение рассмотрения.