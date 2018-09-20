Юдаева рассказала об отношении финансовой G20 к криптоактивам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Финансовые регуляторы все более осторожно относятся к криптоактивам, однако финансовая "двадцатка" (министры финансов и главы ЦБ стран G20) придерживается ранее выработанной позиции о том, что такие активы пока не угрожают стабильности мировых финансов, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
"По криптоактивам позиция такая — в криптоактивах нет рисков финансовой стабильности. Да, все регуляторы все с большей осторожностью относятся к тому, что называется криптовалютой, и разрабатывают подходы к регулированию других типов криптоактивов", — сказала Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.
Юдаева также сообщила, что на заседании финансовой "двадцатки" в октябре будет обсуждаться "стандартный набор вопросов". Также, скорее всего, обсудят ситуацию на рынках стран с развивающимися экономиками: "Я думаю, ситуация на рынках стран с развивающимися рынками, во всяком случае при обсуждении ситуации в глобальной экономике, будет одной из важных тем дискуссии".