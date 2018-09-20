В Минфине рассказали о ситуации с приватизацией госкомпаний

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство финансов не закладывает в бюджет РФ на 2019-2021 годы крупные сделки по приватизации, так как активы в условиях санкций недооценены, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Если вы посмотрите материалы бюджета, то там не предусматривается реализация каких-то крупных пакетов наших компаний. Почему? Потому что сейчас, в условиях различных ограничений, санкций и так далее, конечно, стоимость наших пакетов, наших компаний недооценена. Поэтому мы считаем, что сегодня вполне достаточно обычных ресурсов для финансирования дефицита бюджета",- сказал он.

"Мы использовали такой ресурс для продажи пакета "Роснефти", в то время когда мы столкнулись со сложностями финансирования дефицита бюджета, когда у нас резко сократились доходы, нам нужны были ресурсы для финансирования наших обязательств. Сейчас такой проблемы нет, поэтому не видим целесообразным продавать какие-то большие пакеты наших компаний, которые приносят нам неплохие дивиденды", — добавил он.