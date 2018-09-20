МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство финансов увеличит расходы на материальную мотивацию федеральных чиновников в 2019-2021 годах, следует из проекта федерального бюджета.

На эти цели за три года направят 631,9 миллиарда рублей: в 2019-м — 138,551 миллиарда, в следующем году — 208,904 миллиарда, а в 2021-м расходы возрастут до 284,417 миллиарда.

Согласно действующему закону о бюджете, на мотивацию чиновников изначально предполагалось выделить по 99,6 миллиарда в 2019-м и 2020-м годах.

Проект нового бюджета рассмотрят 20 сентября на заседании правительства.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата российских чиновников по итогам 2017 года составила 118,8 тысячи рублей, что на 2,7 процента больше, чем в 2016-м.