В Мосгордуму внесли законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет в рамках изменений пенсионного законодательства, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в документе предлагается сохранить льготы для женщин 55 лет и старше, и мужчин от 60 лет. Проект также предусматривает новые меры социальной поддержки для жителей старше 50 лет.

Так, сохраняются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов (кроме стоимости материалов) женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

"При наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Кроме того, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", смогут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату", — говорится в сообщении.

Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку, освоить дополнительные знания и предпринимательские навыки по одной из городских программ, получить адресную социальную помощь. Законопроект также предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства жителей, достигших возраста 50 лет.

"Указанные меры поддержки вводятся на неограниченный срок и будут распространяться на всех жителей Москвы, достигших соответствующего возраста. В случае принятия закон "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения" вступит в силу уже 1 января 2019 года", — уточняется в материале.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.