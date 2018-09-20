Силуанов рассказал о влиянии системы tax free на товарооборот в магазинах

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Система tax free позволила увеличить товарооборот магазинов, где она внедрена, на 25%, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Хочу сказать, что введение системы tax free увеличило товарооборот тех магазинов, где она была установлена на 25%. Особенно хорошо она себя зарекомендовала в период проведения чемпионата мира по футболу", — сказал Силуанов на совместном заседании коллегий ФНС и ФТС России.

"Мы присоединились к так называемой системе tax free. И пока система работает в 12 субъектах РФ, мы видим, что ее распространение дальше на регионы, на торговые точки дает возможность увеличивать и товарооборот, и дает возможность, соответственно, увеличивать платежи", — добавил он.

По словам Силуанова, перед ФТС и ФНС стоят задачи интеграции информационных потоков в части обмена данными, необходимыми для электронного функционирования этой системы.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них специальный чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, принимавших ЧМ-2018.