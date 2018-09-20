В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нелегальный бизнес

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий существенно повысить штрафы для бизнесменов, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица или оформления индивидуального предпринимательства, следует из думской базы данных.

Авторы проекта — депутаты-единороссы Владимир Афонский, Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Наталия Пилюс — отмечают, что сейчас ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве ИП или юрлица наказывается административным штрафом в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Парламентарии подчеркивают, что штрафы не повышались с 2002 года, и сегодня они ниже, чем государственные пошлины за регистрацию в качестве ИП и юрлица — 800 рублей и 4 тысяч рублей соответственно, а также санкции, установленные для легальных субъектов предпринимательской деятельности. Отмечается, что у нелегальных предпринимателей нет стимула выходить из тени, поскольку уплатить небольшой административный штраф представляется более выгодным.

"Законопроектом предлагается ужесточить санкции за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, предусмотренной КоАП: за совершение впервые — от 5 до 10 тысяч рублей, за повторное совершение в течение года — от 20 до 30 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что изменения будут способствовать предотвращению противоправных действий, поддержке добросовестных предпринимателей, защите граждан от товаров и услуг, предоставляемых нелегальными предпринимателями, а также увеличению поступлений в бюджеты соответствующих уровней налогов и взносов за осуществление предпринимательской деятельности.