В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нелегальный бизнес

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий существенно повысить штрафы для бизнесменов, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица или оформления индивидуального предпринимательства, следует из думской базы данных.
Парламентарии подчеркивают, что штрафы не повышались с 2002 года, и сегодня они ниже, чем государственные пошлины за регистрацию в качестве ИП и юрлица — 800 рублей и 4 тысяч рублей соответственно, а также санкции, установленные для легальных субъектов предпринимательской деятельности. Отмечается, что у нелегальных предпринимателей нет стимула выходить из тени, поскольку уплатить небольшой административный штраф представляется более выгодным.
Предполагается, что изменения будут способствовать предотвращению противоправных действий, поддержке добросовестных предпринимателей, защите граждан от товаров и услуг, предоставляемых нелегальными предпринимателями, а также увеличению поступлений в бюджеты соответствующих уровней налогов и взносов за осуществление предпринимательской деятельности.