МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Администрировать участие знаменитостей в рекламе банков будет практически невозможно, так как сложно определить критерии, по которым можно будет считать человека известным, заявил в интервью РИА Новости замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Кашеваров.

В мае на заседании профильного рабочего комитета в Госдуме первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор обдумает запрет на использование образа знаменитостей в рекламе кредитных организаций.

"Вопрос участия знаменитостей в рекламе финансовых услуг, на мой взгляд, является дискуссионным. Намерение запретить такое участие понятно, но администрировать это практически будет, наверное, невозможно. Для подобного запрета нам необходимо определить критерии для включения в списки лиц, недопускаемых к участию в рекламе. Как определить известность? Если авторы разработают такие предложения, мы готовы их обсуждать. Но пока перспектива введения такой нормы видится достаточно призрачной", — сказал Кашеваров.

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