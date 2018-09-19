Расходы бюджета на аппарат премьера составят более шести миллиардов рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета на обеспечение работы премьер-министра России, его заместителей и аппарата правительства могут составить более шести миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с которой ознакомились в РИА Новости.

В таблице расходов федерального бюджета в 2018-2021 годах на осуществление непрограммных направлений отмечается, что обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата в текущем году, по оценкам, обойдется бюджету в 6 миллиардов 370,1 миллиона рублей.

Также отмечается, что бюджетные ассигнования по этому направлению в 2019 году составят 6 миллиардов 501,4 миллиона рублей, в 2020 — 6 миллиардов 714,1 миллиона и в 2021 — 6 миллиардов 918,5 миллионов.

Ежегодный рост расходов объясняется в документе тем, что на это повлияло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда председателя правительства РФ и его заместителей в связи с изменением структуры правительства… в 2019 году на 89,1 миллиона рублей, в 2020 – на 90,1 миллиона рублей, в 2021 – на 0,8 миллиона рублей.