Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года, заявил изданию Business Insider американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.

По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.

В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.

"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века", — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.

При этом в подобных условиях увеличивается разрыв между бедными и богатыми, что способствует росту популизма, отметил миллиардер.

Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.