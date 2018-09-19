Россия готова продавать Италии игристое вино, сыр и игрушки

БОЛЬЦАНО, 19 сен — РИА Новости. Россия предлагает Италии последовать примеру многих других стран и начать покупать российское игристое вино, сыр и игрушки, сообщил торгпред РФ в Италии Игорь Караваев.

"Надеюсь, следующие факты для вас будут очень интересными. Экспорт российских игристых вин вырос на 16% в прошлом году. Мы поставляем свою продукцию в Латвию, Казахстан, Израиль, Белоруссию и Германию. Мы начинаем экспортировать вино в Японию", — сказал он, обращаясь к участникам российско-итальянского семинара, организованного АО "Банк Интеза".

Караваев привел и другие данные. Такие страны, как Германия Франция и Италия известны сыром с плесенью. "Россия начала экспорт сыра с плесенью, поставки уже на 20 миллионов долларов. Куда? В Германию! Но почему бы и не в Италию?" — поинтересовался торгпред у иностранных коллег.

Кроме того, Россия за прошлый год в 4 раза увеличила экспорт спортивной одежды для сложных климатических условий.

"Игрушки. Россия совсем недавно на 100% зависела от импорта игрушек, начала экспортировать игрушки в Европу, США, Индию, Белоруссию Украину и Польшу", — добавил Караваев.

"Это реальность. Раз дорожка протоптана, ничего не мешает расширять эти направления" — сказал, он, обращаясь к итальянским чиновникам и бизнесменам.