Курс евро опустился до 78 рублей впервые с августа

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться, евро тестирует отметку в 78 рублей впервые с 27 августа, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 15:26 мск снижался на 54 копейки — до 78,04 рубля, курс доллара теряет 52 копейки, опускаясь до 66,84 рубля.

В начале дня американская валюта опускалась ниже 67 рублей — также впервые с 27 августа. Официальный курс евро к рублю на четверг снизился на 81,36 копейки — до 78,3613 рубля, курс доллара уменьшился на 74,21 копейки — до 67,0098 рубля.

Накануне российская валюта тоже уверенно росла, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем. На стороне рубля выступают относительно стабильная нефть и налоговый период, считают эксперты.

Кроме того, снижается влияние такого геополитического фактора, как санкции. "Рынок получил поддержку в виде повышения ключевой ставки. Вернувшийся интерес инвесторов толкает отечественную валюту вверх", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.