Два новых завода планируется построить в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сен — РИА Новости. Строительство двух новых заводов в Чебоксарах планируется начать в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Завод, производящий комплекты объемно-блочного домостроения планируется построить до 2022 года, стоимость проекта составит 700 миллионов рублей. Его строительство позволит создать 156 новых рабочих мест. Второй завод по производству стальных дверей разместится на территории индустриального парка Чебоксар. Предприятие планируется построить до 2021 года, общая стоимость проекта составит 125 миллионов рублей, будут созданы 50 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

"Для того, чтобы улучшить экономику республики, повысить доходы населения, создать условия для самореализации молодежи в родном регионе мы делаем все, чтобы появлялись новые рабочие места с достойной заработной платой", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.

В пресс-службе со ссылкой на данные Чувашстата добавили, что за последние три года в республике создано более 11 тысяч новых рабочих мест, в том числе более трех тысяч в прошлом году.

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