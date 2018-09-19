Два новых завода планируется построить в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сен — РИА Новости. Строительство двух новых заводов в Чебоксарах планируется начать в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Для того, чтобы улучшить экономику республики, повысить доходы населения, создать условия для самореализации молодежи в родном регионе мы делаем все, чтобы появлялись новые рабочие места с достойной заработной платой", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.
В пресс-службе со ссылкой на данные Чувашстата добавили, что за последние три года в республике создано более 11 тысяч новых рабочих мест, в том числе более трех тысяч в прошлом году.