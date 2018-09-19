Аэропорт города Новый Уренгой передали в операционное управление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Аэропорт города Новый Уренгой и земли под ним переданы в операционное управление ООО "Уренгойаэроинвест", которое осуществит проектирование и выполнит работы по реконструкции аэровокзала и взлетно-посадочной полосы, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Аэропорты регионов" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) и Ямало-Ненецкий автономный округ подписали концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса города Новый Уренгой.

Проект предусматривает возведение в аэропорту Нового Уренгоя нового пассажирского терминала, обустройство парковочного пространства и привокзальной площади, а также полноценную реконструкцию аэродрома. Завершить реконструкцию инфраструктуры аэропорта планируется до конца 2021 года. Объем инвестиций в проектирование, строительство и реконструкцию аэропортового комплекса превысит 7,2 миллиарда рублей.

"Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа держит под контролем процесс реконструкции аэропорта Нового Уренгоя. Так, в установленные соглашением сроки аэропорт и земли под ним переданы в операционное управление ООО "Уренгойаэроинвест", которое осуществит проектирование и выполнит работы по реконструкции аэровокзала и взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

Компания уже получила сертификат эксплуатанта аэропорта, который является своего рода лицензией на управление аэродромным комплексом.

"Департамент будет заниматься контролем, мы оценим проект, будем получать отчетность о проделанных работах и выполнять плановые и внеплановые проверки. Кроме нас к этой работе привлекается департамент строительства, который будет проверять качество работ в здании аэровокзала, государственно-правовой департамент и департамент имущественных отношений и их подведомственные учреждения. Дорожной дирекцией ЯНАО будут контролироваться работы на взлетно-посадочной полосе", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Дениса Редькина.

При выявлении нарушений в проводимых работах эксплуатанту аэропорта будет дано время на их устранение, а в случае неустранения предусмотрены штрафные санкции, уточняют власти.